Суд удовлетворил требования об отставке мэра Киренска

Киренский районный суд удовлетворил иск прокурора о прекращении полномочий мэра Киренска Николая Черных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Иркутский областной суд.
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Суд удовлетворил требования об отставке мэра Киренска18 декабря 2019
Киренский районный суд удовлетворил иск прокурора о прекращении полномочий мэра Киренска Николая Черных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Иркутский областной суд.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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