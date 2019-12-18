Суд удовлетворил требования об отставке мэра Киренска

Киренский районный суд удовлетворил иск прокурора о прекращении полномочий мэра Киренска Николая Черных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Иркутский областной суд.