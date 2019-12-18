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Суд удовлетворил требования об отставке мэра Киренска

18 декабря 2019

Киренский районный суд удовлетворил иск прокурора о прекращении полномочий мэра Киренска Николая Черных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Иркутский областной суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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