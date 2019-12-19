Почему Минэкономразвития поддерживает женщин-предпринимателей?

Минэкономразвития уделяет особое внимание женщинам-предпринимателям. И это не популизм, а прагматика: женщина может стать точкой стабильного роста малого бизнеса в России. Пишет в своем материале Forbes.

Доля женского предпринимательства в сфере услуг составляет 58%, в торговле она намного меньше — всего 14%. Как говорят, эксперты, различие между мужчиной предпринимателем и женщиной предпринимателем в их мотивации в бизнесе.

Стимулом часто становится сложная жизненная ситуация, как это произошло с Екатериной Валуевой. Она работала фельдшером в больнице, после развода с мужем зарплаты на содержание двоих детей не хватало. Через друзей Екатерина устроилась в компанию, которая занималась таможенным оформлением грузов. Платили больше, чем в больнице. Но, вникнув в суть операций, в 2010 году Екатерина основала собственную таможенную компанию «СВК-Логистик».

В последние годы социальное предпринимательство становится популярным среди женщин. Минэкономразвития с 2013 года развивает программу инфраструктурной поддержки женщин-предпринимателей, для которых важен не только коммерческий успех, но и социальный эффект.

Более 60% заявок на конкурс «Лучший социальный проект года», который министерство проводит совместно с РГСУ, поступает от предпринимательниц. По данным Минэкономразвития, благодаря запущенным женщинами проектам создано более 2500 рабочих мест, из них почти 10% — это рабочие места для людей с ограниченными возможностями.

Эксперты рекомендуют женщинам, которые подумывают о бизнесе, активно собирать информацию о программах поддержки малого и среднего бизнеса. Для начала им необходимо обратиться в центр «Мой бизнес», там их смогут проконсультировать и дать больше информации о мерах поддержки женщин-предпринимателей.

Таких программ с каждым годом становится все больше, их представляют и крупные банки. Например, в МСП Банке, банке «Открытие», банке «Уралсиб», Юниаструм Банке. Всего партнерами МСП, выступающего в роли института развития малого и среднего бизнеса, выступают более 90 банков.

Минэкономразвития в 2019 году поддержало такие образовательные проекты, как акселератор «Женское предпринимательство», «Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю», «Академия женского бизнеса», «Женское дело», «Женское предпринимательство: как открыть и развить свое дело. Основы предпринимательской деятельности и бизнес планирования», «Мама-предприниматель», «Женское предпринимательство в современном обществе: особенности и перспективы».

В рамках нацпроекта для женщин тоже предусмотрен специальный продукт по микрозаймам в региональных государственных микрофинансовых организациях. Женское предпринимательство относится к приоритетным проектам, поэтому ставка для данной категории заемщиков составляет не более 2-х ключевых ставок Банка России (сейчас это 6,5%). Так что барьер, связанный с финансированием, точно преодолим. Гораздо важнее убрать барьеры, которые в голове, и начать что-то делать. И тогда все получится.