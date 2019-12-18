«Роснефть» увеличила ресурсную базу Верхнечонского месторождения

«Роснефть» увеличила ресурсную базу Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения (в пределах Верхнечонского лицензионного участка) на 51,8 млн тонн нефти и конденсата по категории АВ1В2 и на 66,4 млрд м3 газа по категории В1В2. Сообщает пресс-служба ОА «ВЧНГ».

Рост остаточных извлекаемых запасов месторождения составил – 33% по нефти и конденсату и 57% по газу. Таким образом, ожидаемые начальные извлекаемые запасы на 1 января 2020 года составят 276 млн тонн нефти и конденсата и 193 млрд м3 газа. Увеличить объем запасов удалось благодаря эффективным геологоразведочным работам, современной системе обработки данных, а также применению новых технологий.

В процессе эксплуатации Верхнечонского месторождения с 2013 по 2019 год специалисты накопили значительный объем геолого- геофизической информации благодаря исследованию эксплуатационных скважин. По результатам нового этапа разведочного бурения, а также эксплуатационного бурения с отбором керна уточнена геологическая модель строения месторождения, в том числе ее петрофизическая модель.

В ноябре 2019 года совместно с проектными институтами «Роснефти» - Тюменским ННЦ и «РН-КрасноярскНИПИнефть» выполнены работы по подсчету запасов и дополнению технологической схемы разработки месторождения.

Изменение количества запасов будет способствовать актуализации системы разработки Верхнечонского месторождения, что в свою очередь позволит продлить его жизненный цикл.