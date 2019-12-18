Рейтинг «Иркутскэнерго» подтвержден на уровне ruBBB - «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Иркутскэнерго» на уровне ruBBB. Прогноз по рейтингу – стабильный.

ПАО «Иркутскэнерго» (далее- «компания», «Иркутскэнерго») - одна из крупнейших генерирующих компаний, расположенных в Восточной Сибири. Генерирующие мощности компании расположены в Иркутской области, и включают каскад трех ГЭС на реке Ангаре (с конца 2017 года объекты переданы в долгосрочную аренду одной из материнских компаний – ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (далее – «ЕСЭ-ГГ»), а также 9 тепловых узлов, расположенных в крупных городах Иркутской области. В периметр консолидации компании также входят девять угольных разрезов с сопутствующей инфраструктурой и металлургический комплекс в Красноярском крае.

По итогам 9 месяцев 2019 года снижение выработки электроэнергии с ТЭС на 7,5% до 8,2 млрд кВт-ч компенсировалось ростом выработки со стороны гидроэлектростанций Ангарского каскада – на 18% до 32,2 млрд кВт-ч, как результат увеличения уровня озера Байкал и притока воды в Братское водохранилище. В совокупности за январь-сентябрь 2019 года на генерирующие мощности обеих компаний приходилось порядка 5% общего объема выработки электроэнергии в ЕЭС России и 23% выработки ОЭС Сибири. Оценку конкурентных позиций Иркутскэнерго сдерживает износ основных средств компании более 50%. В то же время, генерирующие мощности регулярно проходят необходимые капитальные ремонты. Объем ежегодных инвестиций в плановые капитальные ремонты и поддержание работоспособности оборудования электростанций составляет порядка 2,5 млрд. руб. Агентство продолжает позитивно оценивать бизнес-профиль компании в части диверсификации продаж и зависимости от контрагентов.

В части финансовых рисков сохраняется сдерживающее влияние высокого уровня общей долговой нагрузки, которая имеет тенденцию к росту в абсолютном выражении на фоне увеличения объема займов, выдаваемых связанным компаниям. С учетом обязательств по независимой гарантии по синдицированному кредиту ЕСЭ-ГГ на 93,4 млрд руб., выданному в 2016 году в рамках выкупа 40% акций Иркутскэнерго и приобретения плотин ГЭС Ангарского каскада, отношение чистого долга на 30.06.2019 (далее - «отчетная дата») к EBITDA периметра Иркутскэнерго по МСФО без учета EBITDA и операционных потоков ЕСЭ-ГГ за период 30.06.2018 - 30.06.2019 составило 7,5х.

По комбинированной отчетности Иркутскэнерго и ЕСЭ-ГГ, с учетом EBITDA и -операционных потоков ЕСЭ-ГГ, отношение чистого долга к EBITDA составило 2.9x на 30.06.2019. что соответствует ковенантным ограничениям по синдицированному кредиту.

У самой компании в настоящее время сохраняется достаточный запас прочности по действующим финансовым ковенантам. Показатели текущей долговой нагрузки учитывают наличие у Иркутскэнерго долгосрочных невыбранных кредитных линий в размере 42,6 млрд руб. по состоянию на 30.06.2019. С сентября 2019 года началось погашение синдицированного кредита ЕСЭ-ГГ, на дату пресс-релиза погашение тела этого кредита составило 3,86 млрд руб. Агентство позитивно оценивает диверсификацию собственного кредитного портфеля Иркутскэнерго, – доля крупнейшего кредитора на отчетную дату составляла 18,8% пассивов (ПАО «Сбербанк»). С учетом избыточного объема невыбранных кредитных линий, агентство ожидает дальнейшее бесперебойное рефинансирование краткосрочной долговой нагрузки компании, при этом существенное сокращение общего размера балансового долга компании в среднесрочной перспективе не прогнозируется.

Давление на рейтинговую оценку оказывают слабые показатели всех уровней ликвидности компании. На отчетную дату коэффициент текущей ликвидности был на уровне 0.49, абсолютной - 0.11, что сдерживает рейтинговую оценку по методологии агентства. При расчете показателя прогнозной ликвидности на горизонте 18 месяцев от отчетной даты агентство исходит из предпосылки о паритете доступных источников ликвидности к направлениям ее использования: весь свободный денежный поток будет направляться на обслуживание долга и распределения связанным сторонам с учетом установленных ковенантных ограничений, которые распространяются на Иркутскэнерго и ЕСЭ-ГГ.

Поддержку рейтингу продолжают оказывать достаточно высокие показатели рентабельности, несмотря на их снижение в отчетном периоде. По итогам отчетного периода рентабельность по EBITDA сократилась на 1,5 процентных пункта до 20,3%, а ROS – на 0,9 процентных пункта до 11,2%.

В результате произошедшего в начале года изменения в структуре владения холдинговой МКПАО «ЭН+ ГРУП», крупнейший бенефициар осуществляет право голоса в отношении 35% голосующих акций компании, а доля его прямого или косвенного владения не может превышать более 44,95% акций компании. Несмотря на то, что стратегические цели компании подчиняются уровню «ЭН+ ГРУП», указанное корпоративное событие в настоящее время не оказывает существенного влияния на операционную деятельность «Иркутскэнерго» и качество его корпоративного управления. Уровень стратегического обеспечения и качество риск-менеджмента остаются на достаточном высоком уровне.

По данным консолидированной отчетности ПАО «Иркутскэнерго» по стандартам МСФО активы компании на 30.06.2019 составляли 196,6 млрд руб., капитал – 77,8 млрд руб. Выручка за период 30.06.2018 - 30.06.2019 составила 119,7 млрд руб., чистая прибыль за аналогичный период – 9,6 млрд руб.