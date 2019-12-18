«СберЛогистика» открывает склад в Ростове-на-Дону

Компания «СберЛогистика» подписала договор по аренде блока площадью 5 700 кв. м в складском комплексе класса А «Дорожный» девелопера «А2» в Ростове-на-Дону. Консультантом сделки выступила международная компания Knight Frank.

Складской комплекс «Дорожный» (350 000 кв. м) расположен на пересечении федеральной трассы М4 «Дон» и автодороги Ростов -Волгодонск, благодаря чему имеет удобные выходы сразу по нескольким ключевым направлениям: Ростов-на-Дону – Москва – Новороссийск – Волгоград.

Высокое качество строительства, хорошая транспортная доступность и современная инфраструктура создали предпосылки для входа крупных логистических, торговых и промышленных компаний в пул арендаторов, работающих в складском комплексе «Дорожный».

Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank, подчеркивает:

«Мы уже не в первый раз выступаем партнерами “СберЛогистики”, подбирая качественные складские помещения для развития компании в различных регионах страны и тем самым способствуя осуществлению её амбициозных планов. Я уверен, что в данном случае наши эксперты, как и прежде, справились с поставленной задачей на высшем уровне. СК “Дорожный” – это уникальный объект на объездной трассе, способный обеспечить компании высокую скорость доставки товаров, что полностью отвечает политике “СберЛогистики"».

«СберЛогистика» – компания экосистемы «Сбербанка», универсальная логистическая платформа, развивающая собственную инфраструктуру и доступный сервис доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России. Компания была учреждена ПАО «Сбербанк» в мае 2019 года. В ноябре 2019 года компания вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей собственные курьерские сети в 19 российских городах и 6 000 точек выдачи посылок, и предлагает курьерскую доставку в 465 населенных пунктах на основе партнерских сетей.