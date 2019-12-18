«Роснефть» реализовала уникальный проект по закачке попутного нефтяного газа в подземное хранилище

Компания «Верхнечонскнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», реализовала проект по эффективному использованию попутного нефтяного газа. Об этом сообщает пресс-служба «ВЧНГ».

На Верхнечонском месторождении впервые в Восточной Сибири использована технология по закачке ПНГ во временное подземное хранилище. Уникальность данной технологии заключается в хранении попутного сырья для последующего рационального использования, а не для поддержания пластового давления.

Эта технология позволила довести уровень утилизации ПНГ на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении до отметки 97%. Это является одним из лучших показателей в отрасли.

В рамках реализации проекта на Верхнечонском месторождении построили все необходимые объекты инфраструктуры, в том числе, газокомпрессорная станция мощностью более 1 млрд м3 в год, нагнетательный газопровод протяженностью 40,9 км, а также кустовая площадка с шестью скважинами для закачки ПНГ в пласт. Общим объем финансирования проекта составил более 8,7 млрд руб.

«Роснефть» за последние 5 лет инвестировала в развитие технологии по утилизации ПНГ на своих добывающих проектах более 125 млрд рублей. Это позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн до 2022 года.

По итогам 2018 года «Роснефть» снизила выбросы метана на 46% по сравнению с показателем 2017 г. «Зеленые инвестиции» Компании за последние пять лет превысили 240 млрд руб., в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд руб.

В 2018 году «Роснефть» завершила строительство нескольких десятков объектов по использованию ПНГ, включая объекты системы закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа по повышению рационального использования ПНГ реализуется во всех регионах присутствия нефтяной компании.

Для новых месторождений используется комплексный подход, предусматривающий необходимые мероприятия на стадии составления проектных технологических документов на разработку месторождений, обеспечивающие требуемый уровень рационального использования ПНГ.