Постройка и реконструкция воздушных линий в Усольском районе обошлась в 66 млн рублей

Электроснабжение села Раздолье Усольского района теперь заметно улучшено. В 2019 году сюда построена воздушная линия 10 кВ и проведена реконструкция воздушной линии 10 кВ «Новожилкино – Целоты». Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.



Общая протяженность построенных и реконструированных воздушных линий составила 26 км, затраты – 66 млн рублей.

Первый этап строительства был начат в 2018 году сооружением воздушной линии 10 кВ «Пионерская – Тальяны» с ответвлениями на деревни Ивановка и Ходарей, улучшено электроснабжение поселков Большежилкино, Тальяны, Владимировка, Борисово, Ходарей, Раздолье Усольского района.



Как сообщили в управлении энергетики и газификации регионального министерства, свет пришел и в деревню Захаровка Чунского района Таргизского муниципального образования. Здесь проживают 32 человека. В рамках инвестиционной программы АО «Братская электросетевая компания» на 2015-2019 годы, общество выполнило работы по строительству электрических сетей в деревню, общие затраты составили 29,8 млн рублей.