В Октябрьском округе Иркутска сносят аварийные дома

В Октябрьском округе Иркутска сносят аварийные дома. С начала года уже демонтированы объекты на улицах Трудовая, 103 и Лыткина, 27/1. Сегодня выполняется снос неэксплуатируемых домов на улицах Коммунистическая, 24/5 и 25 Октября, 25­–а. Всего за 5 лет на территории округа снесено 37 аварийных расселенных домов. Об этом сообщили в администрации города.

На части из освободившихся земельных участков планируют строительство социальных объектов. Например, территория дома № 25–а на улице 25 Октября - часть планируемой школы на 1275 мест, также в планах строительство школы на 500 мест в районе улицы Трудовой, 103 и спортивного объекта на месте снесенного дома на улице Лыткина, 27/1.