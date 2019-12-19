Акции не для всех

В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон "О рынке ценных бумаг", которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже. Какие возможности и ограничения могут появиться для россиян и как профессиональные участники рынка воспринимают нововведения? Разберемся.

Суть вопроса

Законопроект № 618877-7 о квалифицированных инвесторах, вносящий изменения в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц, планируется ввести в действие в апреле 2021 года. Поправки расширяют возможности привлечения частного капитала на финансовый рынок, а также увеличивают спектр доступных финансовых инструментов для частного инвестора. В мае 2019 года данный законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

По новой классификации частных инвесторов можно будет разделить на четыре группы:

1) особо защищаемые неквалифицированные инвесторы, к которым могут относится все физические лица;

2) простые неквалифицированные инвесторы – должны обладать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен;

3) простые квалифицированные инвесторы – должны располагать суммой более 10 млн. руб.;

4) профессиональные инвесторы с вложением от 50 млн. руб.

Разделение инвесторов на категории возлагается на брокера, управляющую компанию или форекс-дилера. И здесь возникает проблема: брокеры вынуждены вести весьма значительный объем реестра с постоянным мониторингом ситуации, исключая клиента из реестра, когда последний меняет свою категорию. Данный аспект существенно осложняет работу брокера.

В итоге, по оценкам профессиональных участников, около 70% частных инвесторов попадут в категорию особо защищаемых. Большинству инвесторов будет недоступна торговля валютными инструментами. В этих условиях им придется пользоваться услугами иностранных компаний, что приведет выводу денежных средств на иностранные рынки.

Новая версия законопроекта

В сентябре ко второму чтению в Госдуме была представлена новая версия законопроекта о категоризации инвесторов. Согласно ей, инвесторы делятся на три группы: особо защищаемые инвесторы, простые неквалифицированные и квалифицированные. Для особо защищаемой категории значительно сужались возможности покупки иностранных ценных бумаг, инструментов срочного рынка, совершения операций «с плечом». Кроме того, розничному инвестору станут недоступны структурные продукты и иностранные акции.

Такой подход вызвал серьезные недовольства у участников рынка. Новый законопроект ограничивает возможности 90% инвесторов. Опасения брокеров выражаются и в том, что итогом может стать уход части граждан в иностранные юрисдикции, что неблагоприятно скажется и на инвестиционном климате страны.

Расширяя таким образом список неквалифицированных инвесторов законодатель может способствовать выводу капитала за рубеж. Более того, учитывая уровень финансовой грамотности населения и возможные риски, которые могут возникнуть в связи с санкционным воздействием, вероятность невозврата вложенных средств существенно возрастает. С другой стороны – для тех, кто обладает необходимыми знаниями и опытом, а также наличием необходимых ресурсов – это доступ к более широкому спектру финансовых инструментов и возможность застраховать страновые риски.

В этой связи участники рынка требуют снижения располагаемых денежных средств клиента необходимых для отнесения к категории квалифицированного инвестора исходя из среднего дохода инвестора, рисков и среднего размера портфеля начинающего инвестора.

Ставка на объем, а не профессионализм?

Недовольства участников вызывает также необходимость периодического подтверждения категории клиента, а значит пересмотра его статуса.

Уже сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы разделить инвесторов на две группы: квалифицированных и неквалифицированных.

По определению к квалифицированным инвесторам относится отдельная категория участников рынка. Это люди с необходимыми знаниями и опытом биржевой торговли, а также финансовыми возможностями, которые позволяют им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные инструменты фондового рынка.

Квалифицированный инвестор имеет возможность торговать на Московской Бирже ценными бумагами, предназначенными для его категории. Сами требования к статусу квалифицированного инвестора – физического лица в отношении размера имущества и суммы сделки сегодня составляют 6 млн.руб.

Учитывая условия, на которых законопроект относит физическое лицо к квалифицированному инвестору, можно сделать вывод о том, что законодатель делает ставку на объем привлекаемых на рынок средств, а не на профессионализм и знания участников. Это несет в себе серьезные риски для системы, что может отразиться на ликвидности российской биржи.

Риск для профессионалов

Следует также отметить, что в рамках российского законодательства квалифицированный инвестор нуждается в меньшей защите на рынке ценных бумаг, являясь более осведомленным. Это значит, что ему можно предлагать более рискованные финансовые инструменты. В том числе не допущенные к обращению на территории России. Только квалифицированный инвестор может работать с иностранными ценными бумагами, а также с российскими ценными бумагами, выпущенными за рубежом.

Ограничения для новичков

В целях расширения возможности особо защищаемого инвестора, необходимо пройти тестирование у брокера. Если тестирование не пройдено, то сумма инвестиций в рисковые инструменты по договору о брокерском обслуживании не может превышать 50 тыс. руб. в год. В соответствии с последними поправками, 50 тысяч рублей несет в себе максимальную сумму риска. Возможные потери, превышающие эту сумму, должен покрыть брокер. Брокер может отказать в сделке в случае, если предполагает, что риск не будет покрыт средствами инвестора.

Особо защищенный инвестор в случае провала теста и ознакомления с рисками не может написать заявление о принятии рисков. При этом следует отметить, что сегодня физические лица обеспечивают половину оборота на рынке FORTS (Futures & Options of RTS) секции биржевой системы РТС. Все это серьезно настораживает профессиональных участников рынка.

Ужесточение требований к категоризации квалифицированных инвесторов со стороны Банка России с одной стороны позволит активнее использовать финансовые инструменты российского рынка ценных бумаг, обеспечив дополнительный импульс для развития рынка, с другой – может существенно изменить сложившиеся тренды, что увеличит риски профессиональных участников.

Елена Алтухова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова