Из кафе – в квартиру: как развивается рынок доставки еды в России

Ускорение ритма жизни, особенно в больших городах, дало толчок развитию многим видам бизнеса. Сегодня на дом можно заказать практически любые товары и услуги: продукты, технику, одежду, уборку. Для тех, кому некогда готовить обед и ужин, множество компаний с радостью доставит горячее питание. Что заказывают сегодня россияне к домашнему или рабочему столу и как развивается рынок доставки еды в стране? Об этом – в нашем обзоре.

Бум заказов

Согласно многочисленным экспертным оценкам, на сегодняшний день рынок доставки готового питания переживает самый настоящий бум. По данным РБК, в 2019 году он покажет рекордную динамику — +25,3% к результатам 2018-го — и достигнет 170 млрд рублей. Один только сервис доставки готовой еды Delivery Club заявляет, что преодолел планку в три миллиона заказов по итогам сентября, увеличив этот показатель в 2,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

«Доставка готовой еды», запросы, шт./мес.

Каналы продаж

До сих пор компании используют различные каналы продаж, в том числе и без онлайн-коммуникаций. Многие сервисы ограничиваются инструментами прямого маркетинга – раздачей листовок, расклейкой объявлений в подъездах, раскладкой буклетов в почтовые ящики и т.п.

Однако, несомненно большая часть компаний, работающих на этом рынке, стремится использовать современные каналы, в т.ч. собственные сайты, приложения, или интеграцию с маркетплейсами (в первую очередь, двумя топовыми игроками – Delivery Сlub и Яндекс.Едой).

Популярность поисковых запросов, Россия, шт./мес.

В Питере – суши, в столице – пицца

Проведя исследования поисковых запросов в сервисе Яндекс.Вордстат (сервис дает прогноз по числу запросов выбранных ключевых слов в поисковой системе Яндекс), мы получили следующие результаты. По запросу «доставка готовой еды» с большим отрывом лидирует Москва и Московская область (5773 запроса в месяц). На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (2040 запросов), на третьем – Поволжье (1758 запросов). Наименьшую популярность этот запрос имеет на Дальнем Востоке (81 запрос) и в Крыму (38 запросов).

Что касается популярности конкретных видов пищи, то россияне предпочитают пиццу (442289 запросов), на втором месте по популярности – суши (34059 запросов), далее идут шашлыки и пироги (72673 и 41961 запрос, соответственно).

Однако есть регионы, где любовь к японской кухне стоит на первом месте. Например, в Санкт-Петербурге и области суши с доставкой хотят получить на 16% больше потребителей. А вот столица отмечается беспрецедентным предпочтением к пицце (доставку пиццы ищут на 66% больше потребителей, чем суши).

Тенденции и перспективы

Несмотря на существенные объемы рынка, в России он еще далек от насыщения. Активная конкуренция пока только в столице и крупных городах. Но новым игрокам имеет смысл выбирать между двумя стратегиями.

Первая – выход на рынок с низкодифференцированным предложением через маркетплейсы (в этом случае критериями конкурентоспособности будут выступать цена, скорость доставки (количество точек выдачи заказов), качество продукции).

Вторая стратегия – дифференциация и выстраивание эффективной системы лояльности, усиление бренда через персонализированное обслуживание потребителей.

Твердохлебова Мария, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова