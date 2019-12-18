Биткоин рискует уйти под уровень $6000

Новая неделя для биткоина началась неудачно. За два дня курс потерял 7%. В понедельник, 16 декабря, цена упала ниже $7 000. Во вторник они пробили трендовую линию от $3350 (6 февраля 2019 года). Минимум $6516 от 25 ноября остался не обновлённым, но риски уйти к $6000-6100 резко возросли. Альткоины показали большее падение.

За неполный декабрь биткоин подешевел к доллару США на 12%, за шесть месяцев – больше 50%. И даже при такой коррекции по году он остается в плюсе на 79%. Банк Bank of America Merrill Lynch (BAML) удостоил его звания лучшего актива десятилетия. BAML подсчитал, что $1, вложенный в биткоин в 2010 году, сегодня превратился в $90 026 (расчет не приводился).

За последние два месяца информационный фон не улучшился, а даже ухудшился. Продавцы ликуют, так как со стороны покупателей невидно крупных игроков, которые бы могли противостать рыночным продажам и толкнуть цену вверх. Санта раздает плюшки мишкам. Дойдет ли очередь до покупателей — вопрос открытый.

Из новостного потока я обратил внимание на несколько негативных новостей:

Эксперты Bloomberg, считают, что давление на биткоин вызвали продажи биткоинов организаторами двухмиллиардной долларовой крипто-пирамиды PlusToken. Несмотря на арест шести организаторов в июне 2019 года, подельники избавляются от биткоинов. Согласно результатам исследования, руководители пирамиды уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении осталось еще 20 000 BTC. Неприятная новость, поэтому чиновникам нужно повториться с законами.

Coinfloor, старейшая криптовалютная биржа Великобритании (основана в 2013 году, работает по лицензии FCA), планирует в следующем месяце провести делистинг эфириума, сославшись на неясное будущее и обременительную техническую поддержку проекта из-за многочисленных хардфорков. Также биржа проведет делистинг Bitcoin Cash. Весело. Если сейчас другие биржи поддержат Coinfloor, то нас ожидает криптозима.

Из-за новых правил ЕС закрываются майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin. 10 января 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег. ЕС хочет сделать криптобиржи более прозрачными для того, чтобы не допустить отмывания денег и противодействовать финансированию терроризма через эти площадки. Директива может отразиться на Binance и OKEx, которые зарегистрированы на Мальте. Я так понял, им придется запретить регистрацию для клиентов из ЕС, либо менять юрисдикцию. Если к перечисленным новостям добавить февральский суд по иску SEC к TON, то картина вообще печальная.

Продавцы сильны, чего не скажешь про покупателей. Как я уже написал выше, у покупателей нет поддержки, которая могла бы стенки (лимитные ордера на покупку) прикрывать рыночными покупками. Если в ближайшие дни ничего не изменится, то стоит ожидать дальнейшего обвала до зоны $5800-6000. По техническому анализу цель находится на $5100. Не знаю, какую роль в ослаблении биткоина играют майнеры, но думаю, их доля тоже не малая, так как нужно возмещать расходы и если майнинговый бизнес не диверсифицирован, то остается сбрасывать биткоин по рынку.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»