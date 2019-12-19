Сберечь нельзя, потратить

Продолжая тему трендов 2020 года, можно выделить историю дальнейшего снижения инфляции и процентных ставок. Сейчас инфляция – 3,5%, таргет Банка России – 4%, ключевая ставка – 6,25%, цель по ключевой ставке – 6-7%. Однако, мы не исключаем, что ставка ЦБ в 2020 году упадет до 5%. А значит, депозитные ставки упадут до очень непривычного для россиян низкого уровня. Хотя, конечно, и не выйдут как в Европе в отрицательную плоскость.

Конечно, дивиденды по акциям дадут значительно большую доходность – 8-10%. Однако, акции, как волатильный актив, приемлемы не для всех. Как быть в данной ситуации? Наш ответ – отказаться от сбережений и тратить сейчас. Прошлое – это уже прошлое, а будущего может не быть. Данная поведенческая стратегия россиян выгодна и правительству, так как поддерживает внутренний спрос и, соответственно, пока еще слабый рост экономики.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»