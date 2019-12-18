Контрольный пакет акций Сбербанка поменяет хозяина?

Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций в Сбербанке от ЦБ к другой государственной структуре, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Информацию подтвердил один из федеральных чиновников. Кому могут быть переданы акции, неизвестно. Банку России принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка.

С нашей точки зрения, это плохая идея. Банк России – это печатный станок, то есть, 100% гарантия сохранности вкладов. Дивиденды на пакет ЦБ идут сразу в бюджет. Информация о смене собственника контрольного пакета акций Сбербанка может вызвать панику среди вкладчиков. Однако спекулянты на Мосбирже могут рассмотреть данное событие как повод для игры на повышение. Возможно, это первый шаг к полной приватизации Сбербанка. О том, что главный банк страны должен быть приватизирован неоднократно говорил его руководитель Герман Греф.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»