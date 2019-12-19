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В Нижнеудинском районе открыли две ледовые переправы через реку Уда

19 декабря 2019

В Нижнеудинском районе открыли две ледовые переправы через реку Уда от Нижнеудинска до п. Заречье и до п. Костино грузоподъёмностью до 30 тонн. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Ледовые дороги оснащены дорожными знаками, которые необходимо соблюдать водителям. На въезде имеются информационные стенды, на которых перечислены правила безопасности.

Движение по переправам возможно только в светлое время суток, без пассажиров. Важно соблюдать ограничение веса автомобиля и скорости.

В Иркутской области сейчас открыты 9 ледовых переправ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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