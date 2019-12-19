Врио Губернатора Иркутской области провел рабочую встречу c председателем Байкальского банка Сбербанка

Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с председателем Байкальского банка ПАО Сбербанк Александром Абрамкиным. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия региональной власти и Сбербанка по реализации мер помощи территориям, пострадавшим летом 2019 года от наводнения.

Стороны договорились о сотрудничестве по возведению инфекционного отделения больницы в г. Тулун. Решение по финансированию строительства объекта было озвучено Председателем правления Сбербанка Германом Грефом во время его визита в г. Тулун в сентябре 2019 года. На данном этапе принято решение о том, что финансирование строительства объекта здравоохранения банк будет проводить через благотворительный фонд «Фонд памяти поколений», идет организационная работа по определению и регистрации площадки строительства, решаются вопросы по оснащению будущей больницы медицинским оборудованием.

По предложению Игоря Кобзева представители Байкальского банка Сбербанка введены в состав рабочей группы при Правительстве Иркутской области и на регулярной основе будут участвовать в процессе разработки и реализации мер поддержки населения, проживающего в зоне ЧС. Врио Губернатора подчеркнул особое значение реструктуризации кредитов гражданам и представителям малого бизнеса, которую Сбербанк проводит с июля 2019 года и обратился к А. Абрамкину с предложением рассмотреть вопрос о продлении данной помощи до 2023 года.

«Мы поддерживаем социальную инициативу региональной власти, направленную на скорейшее восстановление территорий, пострадавших в ЧС. Со своей стороны Сбербанк предлагает разработать специальный мастер-план по развитию данных муниципалитетов с учетом их географических, территориальных и человеческих ресурсов», - сообщил на встрече председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.