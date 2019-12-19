Фирма из Куйтуна не вернула валютную выручку при экспорте леса и незаконно перевезла пиломатериал

Иркутская таможня пресекла незаконную деятельность фирмы-лесоэкспортера, которая не вернула в Россию валютную выручку 342,6 млн рублей, а также контрабандой вывезла в Китай более 8,7 тыс. кубометров леса стоимостью более 53 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что компания из поселка Куйтун по нескольким договорам с 2015 по 2019 г. поставляла в Китай пиломатериал хвойных пород. Декларации на товары подавались на Саянский и Нижнеудинский таможенные посты. На счета российских банков в срок, предусмотренный заключенными внешнеэкономическими контрактами, не поступила валютная выручка.

Кроме того, компания в августе-октябре 2016 года незаконно экспортировала более 8,7 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород неизвестного происхождения общей рыночной стоимостью 53,2 млн рублей. Представители фирмы-лесэкспортера представили на Саянский таможенный пост фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов на внутреннем рынке.

В отношении директора компании возбуждено четыре уголовных дела по факту уклонения от обязанностей по возвращению денег. Два уголовных дела из-за контрабанды стратегически важного товара в крупном размере. Расследование продолжается.