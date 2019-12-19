Женщины, наносят менее существенный ущерб другим водителям в авариях, чем мужчины

Женщины, наносят менее существенный ущерб другим водителям в авариях, чем мужчины. У женщин до 50 лет сумма убытка ниже средней по портфелю. А вот у мужчин она практически всегда выше – кроме представителей сильного пола в возрасте от 40 до 50 лет. Об этом сообщает «Согласие», ссылаясь на ОСАГО.

В 64% случаев договоры «Автокаско» с компанией заключают представители сильного пола. 70% клиентов компании, которые приобретают полис автокаско с рисками «тоталь» (повреждение автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления) и «угон», – мужчины.

Примечательно, что женщины становятся участниками ДТП на 5-10% чаще мужчин, зато частота «тоталей» у мужчин на 10-20% больше. Причем на «тоталь» чаще всего попадают молодые мужчины со стажем вождения до 4 лет на неновых мощных, но не премиальных машинах. Для этой категории водителей из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое.