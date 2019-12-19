Мужчинам купить квартиру чаще помогают родители, а женщины чаще берут ипотеку

Женщины немного чаще мужчин планируют покупать недвижимость в течение ближайших пяти лет: 80% против 76%. Среди респондентов, которые покупали недвижимость в течение последних 10 лет, в разных гендерных группах относительное равенство с небольшим преимуществом также у женщин: 56% против 52%. Об этом сообщает «Авито».

При этом мужчины несколько чаще женщин покупают недвижимость не для того, чтобы жить в ней постоянно, а с другими целями (например, чтобы сдавать в аренду, жить время от времени или чтобы ее перепродать).

Женщины чаще, чем мужчины, покупают жилье на стадии строительства. 68% женщин и 57% мужчин приобретают недостроенные квартиры.

Среди тех респондентов, кто купил жилье без ипотеки, мужчинам чаще помогали родители, чем женщинам: 37% против 29%. Интересно, что сравнительно немного респондентов указали как источник финансирования покупки совместные с партнером средства - 9% женщин и 6% мужчин. Мужчины существенно чаще покупают жилье на личные средства (44% против 34%), а женщины чаще используют средства от продажи другой недвижимости (59% против 46%).

В то же время 55% женщин и только 36% мужчин отметили, что им не пришлось копить на покупку жилья.10% женщин и 17% мужчин копили на это приобретение более восьми лет.

Женщины, как правило, берут ипотеку на большее время, чем мужчины. 11% мужчин и только 8% женщин расплачиваются в течение 5 лет. Меньше. 10% женщин взяли ипотеку на 21-25 лет, тогда как среди мужчин таких 8%. Наконец, 7% женщин и 4% мужчин рассчитывают погасить ипотеку больше чем за 25 лет.

Среди тех респондентов, которые купили жилье с использованием ипотечного кредита, больше женщин (14%), чем мужчин (10%), которые отмечают, что для этого им пришлось пойти на большие уступки.