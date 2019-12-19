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Модернизация аэропорта Бодайбо начнется в 2020 году

19 декабря 2019

Модернизация аэропорта в Бодайбо за 1,8 млрд рублей начнется в 2020 году. Она включает в себя реконструкцию грунтовой взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. 

Сейчас на взлетную полосу в Бодайбо может садиться только устаревший самолет Ан-24, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает рейсы. В то же время Бодайбо не имеет регулярного авиасообщения с Иркутском и многими другими городами региона. Ранее начало строительство было запланировано на 2021 год.

По словам полпреда, 1,4 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета на реконструкцию грунтовой ВПП, а ГК "Полюс" займется строительством нового терминала стоимостью порядка 400 млн рублей.

Автомобильное сообщение с Бодайбо непостоянно из-за недостроенного моста через реку Витим, летом и зимой работают переправы.

Аэропорт города находится в частной собственности. Его владельцем является компания "Ленсиб", принадлежащая крупнейшему в стране золотодобытчику - ГК "Полюс".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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