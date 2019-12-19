Компания En+ Group направила более 27 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области

Компания En+ Group направила более 27 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области. Рабочие советы предприятий группы выступили с инициативой по сбору средств среди сотрудников. Компания удвоила собранную сумму. Средства распределены среди 453 сотрудников энергетических предприятий группы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В конце июня, сразу после первой волны паводка в Иркутской области, рабочие советы En+ Group выступили с инициативой по сбору средств для пострадавших сотрудников. Компания поддержала эту идею и объявила об удвоении собранной суммы за счет средств группы.

Среди 453 пострадавших от паводка сотрудников компании, проживающих в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах, было распределено около 27,2 млн рублей.

Напомним, что с первых дней стихийного бедствия в компании En+ Group был создан оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения. Компания сразу же выделила тяжелую технику для разбора завалов и транспортировки унесенных домов, была организована раздача питьевой и технической воды. В кратчайшие сроки – за две недели – энергетики восстановили нарушенное паводком энергоснабжение в подтопленных районах, возобновив подачу электроэнергии в дома десятков тысяч жителей Иркутской области.

Силами компании было организовано временное размещение пострадавших в гостиницах. Дети сотрудников, оставшихся без крова, были направлены в летние лагеря в Иркутской области. При содействии рабочих советов «Тулунугля» были созданы народные дружины для защиты от мародеров.

К новому учебному году сотрудники энергетических предприятий En+ из Москвы, Нижнего Новгорода, городов Иркутской области при содействии рабочих советов собрали и доставили на пострадавшие территории 342 школьных портфеля со всем необходимым. Помимо этого, при содействии компании, была доставлена мебель, бытовая техника, различные предметы обихода, теплые вещи и т.п.

Осенью компания направила в адрес пострадавших продуктовые наборы весом более 30 кг каждый и медицинские аптечки с наиболее востребованными препаратами. Накануне Нового года в Тулун были доставлены более 1000 подарочных наборов, распределенных среди пострадавших от паводка.

- Мы стараемся максимально облегчить положение, в котором оказались в результате удара стихии наши коллеги. Беда в Иркутской области нашла отклик среди сотрудников предприятий группы в разных городах России, за что им огромное спасибо, - сказал Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group.