Сбербанк проводит новогоднюю акцию для ИИС

Сбербанк Управление Активами запустил специальную акцию. Клиенты, которые до конца года откроют индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), получат в подарок услугу заполнения налоговой декларации.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо до 31 декабря 2019 года:

- открыть ИИС и сделать взнос в стратегию «Накопительная» от Сбербанк Управление Активами на сумму от 250 тысяч рублей;

- пополнить ИИС с любой стратегией доверительного управления от Сбербанк Управление Активами, открытый до 6 декабря 2019г., на сумму от 150 тысяч рублей.

Эксперты заполнят клиентам Сбербанк Управление Активами налоговую декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета за взнос на ИИС и по другим платежам, где возможен возврат ранее уплаченного НДФЛ (за обучение, лечение, покупку жилья).

ИИС – это специальный счет для вложений в ценные бумаги. Он дает возможность получить доход и вернуть налоги в размере до 52 тыс. рублей в год*. ИИС с доверительным управлением – готовое решение, разработанное профессионалами Сбербанк Управление Активами для тех, у кого нет возможности или опыта для самостоятельных операций на фондовом рынке и есть желание получать доход выше, чем по вкладам.

Стратегия для ИИС «Накопительная» вкладывает средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путем приобретения инвестиционных паев ПИФ, инвестиционная декларация которых предусматривает размещение средств в указанные инструменты.

Открыть ИИС с доверительным управлением можно онлайн или в одном из отделений Сбербанка по всей России.

Условия акции:

Бесплатной услугой по заполнению налоговой декларации З-НДФЛ можно воспользоваться через 30 календарных дней после открытия или пополнения ИИС и до 31.12.2020. Воспользоваться услугой можно один раз.

Сотрудники сервиса-партнера акции (ООО «НДФЛКА.РУ») свяжутся с клиентом в течение 30 дней после оформления ИИС и объяснят, как получить услугу.

Участие в акции определяется по дате открытия счета или по дате зачисления дополнительного взноса на счет. Услуга предоставляется только по одному из указанных действий.

Подробнее об услуге заполнения налоговой декларации можно узнать по телефону 8 (800) 555 25 09. Акция не действует при оформлении ИИС в канале «Сбербанк Первый» ПАО Сбербанк.