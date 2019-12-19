Мобильное приложение Сбербанк Онлайн стало лауреатом Премии Рунета-2019

Большое обновление Сбербанк Онлайн отмечено жюри Премии Рунета-2019 в номинации «Мобильное приложение». Организатор Премии Рунета 2019 года — Российская ассоциация электронных коммуникаций при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Масштабное обновление Сбербанк Онлайн вышло в июле 2019 года. Алгоритмы с использованием искусственного интеллекта теперь анализируют действия и профиль пользователей и персонифицируют приложение, предлагая наиболее актуальные действия и продукты клиентам на главном экране. Дизайн приложения тоже меняется в зависимости от времени суток и местоположения клиентов.

Обновление Сбербанк Онлайн ранее уже было отмечено наградами Tagline 2019, Retail Finance Awards 2019 и Время Инноваций 2019. А также мобильное приложение Сбербанк Онлайн впервые по итогам года вошло в топ-3 рейтинга App Store, наряду с WhatsApp и Instagram.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Для нас очень важно, что и наши клиенты, и эксперты индустрии высоко оценили взятый в релизе Сбербанк Онлайн 10.0 курс на персонализацию и эмоции. Но это только начало, в будущем году мы продолжим развивать и персонализировать приложение, будем выводить в него новые небанковские продукты. О конкретных запусках расскажем уже в 2020 году».

Лауреатом народного голосования в рамках Премии Рунета уже третий год подряд стал проект «Спасибомания 3.0. Гипербросок», разработанный в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Участники геймификационной механики получают призы и предложения партнеров банка, открывая ячейки на виртуальной карте. Кроме этого, любой участник программы лояльности может получить миллион бонусов в «Спасибомании»: уже три человека стали обладателями суперприза.