Клиентские активы на хранении в Депозитарии Сбербанка достигли 9 трлн рублей

Клиентские активы на хранении в Депозитарии Сбербанка достигли 9 трлн рублей. Общее количество обслуживаемых Депозитарием клиентов превысило 1,2 млн. Эта цифра включает в себя розничных и корпоративных клиентов, а также финансовые институты.

В Депозитарии запущена фабрика для обслуживания электронных закладных из всех регионов России. В декабре 2019 года Депозитарием зарегистрировано более 18 тыс. е-закладных — абсолютное большинство всех электронных закладных в стране.

В 2019 году Депозитарий Сбербанка начал предоставлять прямой доступ на российский рынок крупнейшим международным банкам и суверенным фондам из Европы, Азии и Америки. Автоматизация процессов позволяет международным клиентам проводить операции с той же скоростью, что и российским участникам рынка.

Юрий Дубин, директор депозитария Сбербанка:

«Предоставлять нашим клиентам самые передовые сервисы помогает внедрение новейших технологий. В декабре этого года Депозитарий Сбербанка первым в России ввел в промышленную эксплуатацию децентрализованную депозитарную блокчейн-систему, которую мы реализовали на платформе ʺМастерчейнʺ вместе с ассоциацией ʺФинтехʺ. На начальном этапе мы будем использовать эту систему для учета е-закладных, а по мере совершенствования технологии она может быть распространена и на другие виды ценных бумаг».