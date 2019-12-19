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Тулун получит первый займ от фонда развития моногородов на инвестпроект

19 декабря 2019

Тулун получит первый займ от фонда развития моногородов. Сумма выделенных средств составит более 7,5 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

В рамках соглашения в Тулуне планируется создание пункта шиномонтажа. В частности, на средства фонда будет приобретен земельный участок, производственное здание для будущего шиномонтажа, а также все необходимое оборудование. По итогам реализации инвестпроекта планируется создать пять рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет более 10 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2020 года. Земельный участок, на котором планируется реализация инвестроекта, не находится в зоне затопления, образованной в июне этого года при расхождении реки Ия. 

– При содействии министерства экономического развития Иркутской области тулунское предприятие «Шанс» оформило все необходимые документы для получения займа. Также это предприятие готовит пакет документов для получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тулун», - сказала заместитель министра минэконома Марина Петрова.

Предприниматели Тулуна теперь могут рассчитывать на налоговые льготы со стороны государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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