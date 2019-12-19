Тулун получит первый займ от фонда развития моногородов на инвестпроект

Тулун получит первый займ от фонда развития моногородов. Сумма выделенных средств составит более 7,5 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

В рамках соглашения в Тулуне планируется создание пункта шиномонтажа. В частности, на средства фонда будет приобретен земельный участок, производственное здание для будущего шиномонтажа, а также все необходимое оборудование. По итогам реализации инвестпроекта планируется создать пять рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет более 10 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2020 года. Земельный участок, на котором планируется реализация инвестроекта, не находится в зоне затопления, образованной в июне этого года при расхождении реки Ия.

– При содействии министерства экономического развития Иркутской области тулунское предприятие «Шанс» оформило все необходимые документы для получения займа. Также это предприятие готовит пакет документов для получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тулун», - сказала заместитель министра минэконома Марина Петрова.

Предприниматели Тулуна теперь могут рассчитывать на налоговые льготы со стороны государства.