Банк УРАЛСИБ стал лауреатом XV юбилейной премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Эффективные коммуникации». Награду получила руководитель Службы внешних коммуникаций, Вице-президент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ Ирина Волина.

Официальное подведение итогов и награждение лауреатов премии состоялось 17 декабря в Культурном центре при МИД РФ в Москве.

Премия «Финансовая элита» – одна из старейших на российском рынке. В рамках премии ежегодно отмечаются лидеры финансовой сферы, в числе которых ведущие банки, компании и фонды страны. Специальные награды премии также вручаются персонам, чей авторитет и достижения признаны деловым сообществом. Вручение премии в каждой подгруппе проходит в основных номинациях: «Гран-при: компания/банк года», «Надёжность», «Динамика развития» и в номинациях по сферам деятельности.