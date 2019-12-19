Родительская плата в детсадах АГО изменится с 2020 года из-за роста цен на продукты

Родительская плата в детсадах Ангарского округа вырастет на 5 рублей в день для ясельных групп и на 6,56 рубля в группах для детей от 3 до 7 лет. Т.о., стоимость питания в ясельных группах с 12-часовым пребыванием увеличилась с 96,91 рубля до 101,91 рубля в день, в старших – со 115 до 121,56 рубля в день. В целом сегодня только пребывание одного ребёнка в детском саду за счет средств муниципального и областного бюджетов составляет 10 787 рублей в месяц. Об этом сообщили в администрации АГО.

Все действующие льготы сохраняются. Сегодня на льготных условиях дошкольные учреждения Ангарского городского округа посещают около 22,5 % детей. Размер платы снижен на 50% для родителей, один из которых является инвалидом I или II группы, для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также для родителей, если один из них является работником муниципального бюджетного, автономного дошкольного образовательного учреждения, дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

Кроме того, бесплатно детский сад посещают дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией и с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение интеллекта). Их родители (законные представители) освобождены от родительской платы.

Указанные льготы по родительской плате предоставляются из казны Ангарского городского округа. На эти цели направляется 33,3 миллиона рублей в год.