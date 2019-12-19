Примсоцбанк подарит до 4000 миль за покупки по картам S7 Priority

Примсоцбанк сообщает о старте акции «Набирай высоту!» для держателей карт с программой лояльности S7 Priority. Акция продлится до 31 января 2020 года, участники смогут получить до 4000 бонусных миль за покупки по карте.

Участие в акции могут новые и действующие клиенты ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», пользующиеся дебетовыми и кредитными картами c программой S7 Priority.

— Карта S7 Priority является не только удобным платёжным средством, но и постоянным источником подарков и бонусов. Совершая привычные покупки вы получаете мили, которые можете тратить на покупку авиабилетов. — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Помимо базовых миль, начисляемых за покупки, в период акции держатели карты получат бонус при совершении транзакций на определённую сумму в период акции.

При совершении покупок на сумму от 30 до 50 тысяч рублей клиент получит бонус в 2000 миль, если сумма составит более 50 или 80 тысяч рублей, бонус составит 3000 или 4000 миль соответственно. С учётом начисления миль по тарифу карты, общая сумма начисленных миль может составить более 5600 единиц.

Получить подробную информацию об акции «Набирай высоту!» и о картах Примсоцбанка можно в любом удобном отделении банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.