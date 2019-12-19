Россельхозбанк направил в АПК Пензенской области более 178 млрд рублей и намерен наращивать сотрудничество

В ходе рабочей встречи заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов и Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уделили особое внимание вопросам развития сельских территорий, финансированию важных для экономики региона проектов, а также реализации программ по поддержке внешнеэкономической деятельности.

Россельхозбанк действует в Пензенской области с 2000 года. За это время при его поддержке реализовано 46 проектов по строительству и модернизации объектов АПК и других, значимых для региона отраслей.

«За почти что 20 лет РСХБ инвестировал в экономику Пензенской области свыше 208 млрд рублей, в том числе 178 млрд рублей в ее АПК. Сеть Банка охватывает около 80% ее территории. Среди наших стратегических направлений работы в регионе – развитие производств мяса индейки, молочного животноводства, растениеводства. Также мы активно готовимся к реализации программы льготной сельской ипотеки. Кроме того, Банк обладает эффективным инструментарием поддержки малого и среднего бизнеса, внешнеэкономической деятельности. У Пензенской области очень большой потенциал. Хочу поблагодарить руководство региона за создание благоприятных условий для ведения инвестпроектов. Многое уже сделано, впереди еще больше», – сказал Алексей Жданов.



В ходе встречи губернатор отметил весомый вклад Россельхозбанка в экономическое развитие Пензенской области и в ее статус одного из ведущих регионов по привлечению инвестиций в АПК.

«Пензенская область славится быстрым и качественным развитием АПК. По привлечению инвестиций в АПК в Приволжском федеральном округе мы идем на втором месте. У нас успешно работает ряд проектов поистине всероссийской известности. По производству мяса индейки наш регион находится на первом месте. Отмечу, что такие результаты достигнуты в том числе благодаря плодотворному сотрудничеству с Россельхозбанком, который очень профессионально подходит к своей работе. Также Пензенская область в лидерах среди регионов России по введению неиспользуемых земель в севооборот. Мы планомерно работаем с собственниками таких участков, убеждаем в необходимости задействовать землю по назначению. В этом году мы вернули в систему севооборота 41 тысячу га», – рассказал Иван Белозерцев.



Алексей Жданов также провел встречи с рядом клиентов Банка в Пензенской области: ГК «Дамате», ГК «Русмолко», ГК «Пензатяжпромарматура», ГК «Агромаркет», ООО «Ковчег», – с которыми обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.



«Россельхозбанк – один из наших надежных партнеров, на протяжении многих лет демонстрирует высокую эффективность и нацеленность на долговременный результат. Подтверждение этому – целый ряд проектов «Дамате», реализованных на территории Пензенской области. Самый заметный из них – комплекс по производству мяса индейки – позволил нам занять ведущие позиции на этом динамично растущем рынке, а региону – значительно нарастить производство мяса птицы, получить несколько тысяч новых рабочих мест, увеличить поступления в бюджеты всех уровней», – отметил соучредитель и генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.