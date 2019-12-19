Иордания стала 20-й страной, куда «АФГ Националь» экспортирует кубанский рис при поддержке Россельхозбанка

«АФГ Националь» начал сотрудничество с Иорданией, в результате чего появилась перспектива наращивания экспорта в эту страну до 5 тыс. тонн риса. Всего кубанский рис экспортируется в 20 стран мира.

В 2019 году «АФГ Националь» получил рекордный урожай риса: валовой сбор составил 233,5 тыс. тонн со средней урожайностью 76,5 ц/га. Основные рисовые угодья агрохолдинга находятся в Краснодарском крае. Часть полученного урожая отправят на экспорт в страны Ближнего Востока и Европу.

Последние годы «АФГ Националь» является не только крупнейшим поставщиком риса на внутренний рынок России, но и активно развивает экспорт в Албанию, Турцию, Ливан, Израиль, Белоруссию, Киргизию и другие страны. Общий объем экспорта риса «АФГ Националь» ежегодно достигает 50 тыс. тонн. Агрохолдинг поддерживает тренд на переход от сырьевого экспорта к экспорту продуктов переработки: если еще четыре года назад «АФГ Националь» экспортировал только сырец, то сейчас экспортирует до 15 тыс. тонн крупы в год. Таким образом, добавленная стоимость от переработки остается в России.

Финансовым партнером ГК «АФГ Националь» является Россельхозбанк, в том числе экспортно ориентированных предприятий группы — ООО «АФ Групп Торговая компания» и ООО «Компания Ангстрем Трейдинг». Общий объем кредитного портфеля Краснодарского филиала РСХБ по двум предприятиям составляет порядка 1,8 млрд рублей. Средства направляются на пополнение оборотных средств, что позволяет компании избежать длительного отвлечения средств из оборота и максимально эффективно использовать собственные ресурсы.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание содействию реализации Федерального проекта, целью которого является кратный рост объема экспорта продукции АПК до 45 млрд долларов США к концу 2024 года. Мы активно финансируем проекты, где бизнес готов наращивать объемы экспорта. С нашим давним партнером «АФГ Националь» Банк готов идти на новые рынки, предоставляя полный спектр возможностей, связанных с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов, а также получением гарантий по внешнеторговым контрактам и куплей-продажей иностранной валюты», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Российский рис успешно конкурирует на зарубежных рынках с европейским и американским. Все большей популярностью пользуются сорта нашей собственной селекции – за два года мы получили патенты на пять новых высокоурожайных сортов. Мы нацелены на расширение рынков сбыта, в том числе фасованной продукции, и благодарны Россельхозбанку за поддержку наших начинаний, — отметил руководитель агродивизиона ГК «АФГ Националь» Алексей Попов.