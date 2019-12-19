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На театры Иркутской области в 2020 году потратили более 400 млн рублей

19 декабря 2019

Более 900 мероприятий состоялось в рамках Года театра в Иркутской области. На его реализацию из федерального бюджета было выделено 41,2 млн рублей, из регионального – 386 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



В 2019 году в областных театрах было поставлено 33 новых спектакля, пять из них – по федеральному проекту «Культура малой Родины». На гастроли по региону из регионального бюджета было выделено 9,5 млн рублей. Артисты областных театров побывали в девяти муниципальных образованиях, показали там более 30 спектаклей. Их посетили более шести тысяч человек.

280 млн рублей были направлены на ремонт и приобретение оборудования для областных театров.

Из регионального бюджета впервые были выделены средства на поддержку проектов в сфере театрального дела. Общий размер субсидии составил пять млн рублей. Эти деньги были распределены между 10 проектами, среди которых – создание театральных постановок, выставок, проведение фестивалей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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