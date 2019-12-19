Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение

Через приложение "Госуслуги. Дороги" можно найти информацию о планируемом, начавшемся или уже завершенном ремонте трассы, а также оставить отзыв о качестве дорожного покрытия. Как сообщает «Российская газета», в нем собраны данные о состоянии магистралей 83 регионов. Приложение доступно владельцам смартфонов на IOS и Android.

Это совместная разработка Минкомсвязи и Минтранса. Приложение определяет, где находится пользователь, по геолокации и после подтверждения выводит сведения о состоянии расположенных рядом дорог. Желтым цветом отмечены участки, где ведутся работы, зеленым - где они уже завершены (по фото можно оценить, как участок выглядел до и после ремонта), серым - где только должны начаться. Также можно найти интересующую трассу, специально задав ее координаты, отобрать объекты по удаленности, рейтингу пользователей или степени завершенности.

Приложение позволяет оставлять свои оценки и отзывы о дорогах, прикладывать фото. Для этого требуется лишь пройти авторизацию на портале госуслуг.