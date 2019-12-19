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Наталия Бояринова назначена и.о. министра финансов Иркутской области

19 декабря 2019

Исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Наталия Бояринова. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Как отметил врио главы региона Игорь Кобзин, решение о назначении Наталии Бояриновой было основано на ее профессионализме.  

Врио Губернатора также сообщил, что на совещании 23 декабря с участием представителей всех федеральных структур и общественных организаций будет рассматриваться бюджет на будущий год и предложения по его корректировке.

– Еще один момент, который сейчас обсуждается в регионе: якобы будут удержаны премиальные, стимулирующие выплаты у работников бюджетной сферы. Эта информация не соответствует действительности. Моя позиция однозначна – никаких удержаний не будет, – подчеркнул врио губернатора.

13 декабря депутаты Законодательного собрания региона в третьем чтении приняли бюджет на 2020 год и плановый период до 2022 года.

– Наша задача - каждый рубль, который предусмотрен в этом бюджете, направить на достижение целей, в первую очередь, на повышение благосостояния жителей Приангарья, – сказала Наталия Бояринова.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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