Сотрудники предприятия незаконно вырубили лес в Усть-Илимском районе на 3,8 миллиона рублей

В Усть-Илимском районе у предприятия по переработке древесины выявили более 30 грубых нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Организация использовала котельные, неоснащенные оборудованием по надлежащей очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Не была налажена работа по утилизации образующихся отходов лесопиления, не обеспечивалась пожарная безопасность и т.д.

Сотрудники для расширения земельного участка для древесины вырубала лес на площади 2 га, прилегающих к производственной площадке. После этого они отсыпали площадь скальным грунтом и отходами лесопиления.

Уничтоженная природная территория относилась к особо защитным участкам леса. Лесному фонду причинен ущерб на сумму 3,8 млн. руб.

Прокурор обратился в суд с требованием о приостановлении деятельности предприятия до устранения нарушений, взыскании суммы ущерба, а также возложении обязанности очистить захламленные участки и провести рекультивацию нарушенных лесных земель.

Решением Усть-Илимского городского суда иски прокурора удовлетворены в полном объеме.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по незаконной рубке деревьев, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения почвы.