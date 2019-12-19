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Из горящей многоэтажки Иркутска эвакуировали людей

19 декабря 2019

В Иркутске днём 19 декабря случился пожар в шестиэтажном доме в пер. Пограничный. Огонь возник между 5 и 6 этажом. По информации ГУ МЧС России по региону, пострадавших нет.


Строительная компания «Родные берега» предоставила технику для эвакуации людей.

Виктор Дрягин, сотрудник ООО ФСК «Родные Берега», находился на объекте компании, расположенном в ста м от пер. Пограничный, когда услышал крики о помощи со стороны очевидца.

- Решение было принято мгновенно, - рассказывает Виктор. У нас в жилом комплексе на благоустройстве была задействована автовышка с люлькой, которая в считанные секунды оказалась у горящего дома. До приезда пожарных мы с водителем Семеном Чорнюк успели эвакуировать 7 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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