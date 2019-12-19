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Лидеры вторичного авторынка в России

19 декабря 2019

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали марочную структуру рынка легковых автомобилей с пробегом. За 11 месяцев 2019 года уверенным лидером на российском вторичном рынке стала LADA.

На долю тольяттинской марки приходится почти четверть (24,9%) перепродаж автомобилей с пробегом (1,23 млн шт.) из общего объема в 4,94 млн единиц.

Второе и третье места занимают японские бренды Toyota (546,6 тыс. шт.) и Nissan (278,4 тыс. шт.) – благодаря регионам Сибири и Дальнего Востока, где доминируют эти автомобили с правым расположением руля.

Европейская часть страны обеспечивает четвертое и пятое место в общем рейтинге корейским брендам Hyundai (259,7 тыс. шт.) и KIA (241,5 тыс. шт.). Причем продажи этих двух брендов на вторичном растут быстрее других в ТОП-25 самых продаваемых брендов: +5,2% и +9,8% соответственно.

Среди автомобилей премиум-сегмента неизменными лидерами вторичного авторынка являются представители «немецкой тройки» – Mercedes-Benz (115,9 тыс. шт.), BMW (107,4 тыс. шт.) и Audi (85,7 тыс. шт.), которые, впрочем, оказываются за пределами ТОП-10 марок-лидеров.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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