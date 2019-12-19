Водители теперь обязаны менять проржавевшие номера за свой счет

С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ.

Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств, сообщает газета «Коммерсант». Стоимость услуги пока неизвестна, эксперты предполагают, что промаркировать один автомобиль обойдется в 5–10 тыс. рублей.