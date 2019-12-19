На БрАЗе запустили третью за 2019 год газоочистную установку

На Братском алюминиевом заводе 18 декабря в присутствии депутатов городской думы, представителей природоохранной прокуратуры и студентов торжественно открыта девятая на заводе газоочистная установка. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАЛа.

Новая ГОУ - уже третья по счету газоочистная установка за год, такой темп экологической модернизации металлурги задали впервые. Эти газоочистки разработаны компанией РУСАЛ совместно с учеными иркутского института СибВАМИ. Они имеют две ступени очистки: сухую и мокрую. Главная особенность двухступенчатой газоочистки состоит в том, что она препятствует выходу в атмосферу не только фтористых, но и сернистых соединений. Эффективность оборудования - 99,8%.

- Установили 248 экологических электролизеров «ЭкоСоберберг», в корпусах № 13 и 14 закончили монтаж систем автоматической подачи глинозема, - сказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

Также поставили фильтры на газоочистках третьей производственной площадки, запустили три новых газоочистных установки, и это значит, что экологическую программу выполняем с небольшим опережением.

Технология «ЭкоСодерберг» включена в справочник наилучших доступных технологий, утвержденный приказом Росстандарта. Опережающие темпы реализации масштабной программы по внедрению на заводе технологии, которая делает производство не только эффективным, но и чистым, оценили и гости Братского алюминиевого завода.

Завод проводит экологическую модернизацию по всем направлениям в рамках экологической стратегии РУСАЛа. Проводимая на предприятии работа позволяет снизить объемы отходов, размещаемых на шламовых полях. В 2019 году на БрАЗе организован раздельный сбор мусора, в том числе бумаги, пластика, стекла и металла, обустроены площадки с установкой дополнительных контейнеров.

Кроме того, на БрАЗе совместно с ИрНИТУ проводятся исследования по разработке безотходной технологии, которая позволит получать товарные продукты, которые будут востребованы не только в алюминиевом производстве, но и в других отраслях промышленности.

На заводе также осуществляется постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и в жилом районе Братска с помощью передвижной экологической лаборатории, приобретенной в 2008 году. За 2019 год передвижной станцией отобрано и исследовано 2409 проб атмосферного воздуха.

Природоохранные мероприятия БрАЗа - часть городской экологической программы, они включены в комплексный план по снижению выбросов в атмосферный воздух в Братске. Реализация всех мероприятий позволит обеспечить снижение валовых выбросов на 20% к 2024 году, как предусмотрено Указом президента РФ.