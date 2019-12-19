В Иркутске частично ограничат продажу алкоголя в местах проведения массовых новогодних гуляний

В Иркутске с 20 декабря 2019 по 7 января 2020 года в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и радиусе 100 м от них, будет частично ограничена продажа алкоголя. Об этом сообщили в администрации города.

Наибольшее число ограничений относится к местам торговли в границах сквера имени Кирова. Здесь запрет на продажу алкоголя будет действовать 21 декабря – в день открытия резиденции Деда Мороза и главной ёлки города – с 13.00 до 19.00. 22 декабря с 12:00 до 14:00, когда на центральной площади города пройдет фестиваль новогодних ёлок. Также ограничение будет действовать с 23 по 30 декабря 2019 года и с 1 по 7 января 2020 года с 18:00 до 20:00 – во время проведения игровых программ для детей и взрослых. Также алкоголь будет запрещен к продаже в районе сквера Кирова в новогоднюю ночь и в день Рождества.

Кроме того, ограничение на продажу алкоголя коснется ряда торговых объектов в микрорайонах Иркутска, где открываются главные ёлки округов. В частности, 20 декабря – с 16:00 до 18:00 в районе рощи «Звездочка» в Свердловском округе, 24 декабря с 18:00 до 20:00 по улице Урицкого в Правобережном округе, 27 декабря с 17:00 до 19:00 на бульваре Постышева в Октябрьском округе и 31 декабря с 18:00 до 19:00 в радиусе 100 метров от площади у бассейна «Кристалл» в Ленинском округе.

Также 22 декабря продажа алкоголя будет запрещена с 12.00 до 14.00 на заливе Якоби, где в этом время пройдет открытие зимнего сезона. И в этот же день с 17.00 до 19.00 – на острове Конный во время открытия катка.