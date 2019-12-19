В Аларском районе бывшего бухгалтера трёх детсадов обвиняют в мошенничестве.

В Аларском районе бывшего бухгалтера трёх детсадов обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Она использовала свое служебное положение и при помощи электронной цифровой подписи в 2017 – 2018 годах вносила в заявки ложные сведения о необоснованно завышенной зарплате.

В результате районному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 1,6 млн. рублей.

Суд подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать определенные должности, связанные с административным хозяйством, на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил иски администрации о возмещении причиненного ущерба. В ходе предварительного следствия приняты меры по установлению имущества обвиняемой, на которое наложен арест. Подсудимой приняты меры по частичному возмещению ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.