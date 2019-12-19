В Иркутской области подешевели земельные участки и машино-места

В Иркутской области в ноябре снизилась средняя цена земельных участков и машино-мест, выросла средняя цена помещений. Об этом сообщили в управлении Росреестра по региону.

В ноябре цена одного земельного участка в среднем составила более 476 тысяч рублей, машино-места – более 723 тысяч рублей, помещений – почти 2,6 миллиона рублей. В октябре средняя цена покупки земельного участка составляла порядка 539 тысяч рублей, машино-места – 951 тысячу рублей, помещения – 1,97 миллиона рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.