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В Иркутской области подешевели земельные участки и машино-места

19 декабря 2019

В Иркутской области в ноябре снизилась средняя цена земельных участков и машино-мест, выросла средняя цена помещений. Об этом сообщили в управлении Росреестра по региону. 

В ноябре цена одного земельного участка в среднем составила более 476 тысяч рублей, машино-места – более 723 тысяч рублей, помещений – почти 2,6 миллиона рублей. В октябре средняя цена покупки земельного участка составляла порядка 539 тысяч рублей, машино-места – 951 тысячу рублей, помещения – 1,97 миллиона рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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