Главные законы, принятые Госдумой в осеннюю сессию

С 27 августа по 18 декабря в Государственной Думе проходила осенняя сессия. За это время парламентарии приняли 206 законов. На сайте ГД рассказали о самых ключевых изменениях этой сессии.

Федеральный бюджет на 2020–2022 годы

Федеральный бюджет на 2021–2022 год направили на экономическое развитие регионов, а расходы на социальные программы значительно увеличены.

Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн рублей. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей и тоже будут расти, причем темпами, опережающими доходы.

Бюджетный профицит в 2020 году составит 876 млрд рублей. ВВП — 112 863 млрд рублей. Инфляция в 2020 году — 3%, в 2021 году — 4%. МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей в месяц. Закон о повышении МРОТ также был принят в эту сессию ГД.

Освобождение компенсаций дольщикам от НДФЛ

Еще одним законом компенсации, выплачиваемые обманутым дольщикам, освобождаются от налога на доходы физических лиц. Раньше люди должны были заплатить с этих средств 13%. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

Защита прав сельских женщин

Закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращение рабочего времени — не более 36 часов в неделю.

При этом оплата останется прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, они имеют право на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как закон вступит в силу.

Развитие российского виноделия

Впервые был принят комплексный закон, направленный на развитие и поддержку российского виноделия. В законе даны определения 80 основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия. Помимо этого, в законе зафиксировано, что «вино России» должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на ее территории.

О льготах станет узнавать проще

В Единой государственной информационной системе социального обеспечения будет формироваться информация о гарантированных мерах соцподдержки.

У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги» (с 1 декабря 2020 года), по телефону (с 1 июля 2021 года) или через личное посещение органов власти (с 1 января 2022 года).

Совместная учеба братьев и сестер

Поправки в законодательство дают детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в те школы и детские сады, куда ходят их братья и сестры. Закон направлен на поддержку семей с детьми.

Лекарства для тяжелобольных профинансируют из бюджета

Закон дополняет перечень редких (орфанных) заболеваний еще двумя – апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Закон переводит лекарственное обеспечение таких пациентов на федеральный уровень. Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года.

Упрощение взыскания зарплатных долгов

Закон наделяет государственных инспекторов труда правом принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и других выплат.

Раньше это было возможно лишь через суд. Государственный инспектор труда принимает решение о принудительном исполнении и направляет документы судебным приставам. Мы подробно писали о сути принятых изменений.

Предустановка российского софта

При продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО). Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. Список гаджетов и российских программ подготовит Правительство РФ. В качестве примера авторы документа приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Новые полномочия полиции

Сотрудники органов внутренних дел теперь смогут объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.