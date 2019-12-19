За ущерб окружающей среде с группы «Илим» взыскали более 13 млн рублей

Группу «Илим» обязали выплатить более 13 миллионов рублей ущерба животному миру в результате вырубки леса. Об этом сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Ущерб от законной вырубки группы «Илим» составил 13 005 673,75 рублей. Лесозаготовительная деятельность неизбежно влечет миграцию зверей и птиц, снижение их численности и продуктивности популяции на соответствующей территории.

С целью понуждения к возмещению вреда прокуратура в адрес генерального директора предприятия внесла представление. Однако законные требования прокурора исполнены не были.

Акционерное общество обратилось в конституционный суд РФ с жалобой.

Суд отклонил доводы юридического лица. В определении ведомство указало, что затраты, которые несет лесозаготовитель в связи с проведением лесовосстановления на местах рубок относятся к условиям получения разрешения на заготовку древесины и не освобождают от необходимости возмещения ущерба, причиненного животному миру.

С АО «Группа «Илим» взыскана сумма ущерба в заявленном размере.