Красный Слон, Барабаны и Передняя Бырка: Кадастровая палата назвала самые интересные села, включенные в госреест

В 2019 году определили границы Светлого, Роскошного, Барабана, Передней Бырки и Красного Слона. А еще госреестр недвижимости пополнился сведениями о границах деревни Ленин-Буляк, где проживают четыре человека, и села Пристань Исады, где всего два жителя. Сообщает пресс-служба кадастровой службы.

В 2019 году ЕГРН пополнился сведениями о границах более 8,7 тысяч населенных пунктов, в том числе наименее населенных деревень и сел.

На данный момент всего в госреестре недвижимости содержатся сведения порядка 44 тысяч границ населенных пунктов РФ. Количество сведений о границах населенных пунктов, внесённых в ЕГРН, за год увеличилось на 25% с 35,2 тысяч (по состоянию на 1 января 2019 года) до 44 тысяч.

По данным на 1 декабря, в ЕГРН содержатся сведения почти о 44 тысячах границах населенных пунктов РФ, прирост количества сведений о границах населенных пунктов во втором полугодии составил 11,7%.

В 2019 году в реестр недвижимости пополнили границы таких населенных пунктов, как, например: Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском крае, село Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревни Красивая и Кислое в Тюменской области, деревня Папуз-Гора и село Вязовый Гай Ульяновской области, село Тёплые Ключи Еврейской автономной области, посёлок Черничный и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Ёлкина на территории Свердловской области.

В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области – хутора Роскошный и Ездоцкий. В текущем году в реестр были внесены и границы Грани – села в Воронежской области, и границы Архангела – села в Ивановской области. Русская Конопелька и Красный Пахарь – деревня и поселок в Курской области – также могут похвастаться окончательным оформлением своих границ.

Сведения о границах населенных пунктов с малым числом жителей также подлежат определению и учету. Так, в 2019 году в госреестр недвижимости внесены сведения о границах деревни Ленин-Буляк в республике Башкортостан (в переводе на русский язык Ленин-Подарок), где проживают четыре человека, и села Пристань Исады в Вологодской области, где проживают два человека.

Всего в стране 155,7 тысяч населенных пунктов. Согласно поручению Правительства РФ, к 2021 году работа по внесению границ всех населенных пунктов в реестр недвижимости должна быть завершена.

«Наполнение госреестра недвижимости сведениями о границах населенных пунктов напрямую зависит от работы региональных администраций, так как именно они инициируют, согласно законодательству, работу по установлению точных границ и направляют данные о них в Кадастровую палату», напоминает замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.