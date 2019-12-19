НБКИ: в ноябре 2019 года банки выдали на 3,8% меньше потребительских кредитов, чем в прошлом году

В ноябре 2019 года количество выданных потребительских кредитов составило 1,61 млн – это на 3,8% меньше, чем в прошлом году (1,67 млн). Сообщает пресс-служба НБКИ.

В ноябре 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (69,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (66,3 тыс. ед.), Московской области (65,3 тыс. ед.), Республике Башкортостан (55,3 тыс. ед.), Свердловской области (53,3 тыс. ед.) и Республике Татарстан (51,3 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика снижения выдачи потребкредитов в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среди 30 регионов-лидеров, зафиксирована в Удмуртской Республике (-12,1%), Кемеровской (-10,1%) и Московской (-8,4%) областях, а также в Москве (-8,3%) и Тульской области (-7,6%).

В то же время, в ряде регионов было отмечено увеличение количества выданных потребительских кредитов, в т.ч. в Краснодарском (+10,6%) и Ставропольском (+6,6%) краях, а также в Белгородской (+5,3%), Воронежской (+5,1%), Волгоградской (+4,9%) и Нижегородской (+4,6%) областях.

«В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

– При этом стоит отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода в розничном кредитовании. И введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков банками. Однако насколько долгосрочной окажется эта тенденция, покажут ближайшие месяцы».