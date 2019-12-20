Что смотрят и какими мессенджерами пользуются покупатели KFC?

Официальный сайт ВКонтакте на десктопе среди покупателей сети KFC выходит в топ-3 по всем медиа. По сравнению со всеми людьми данная ЦА реже смотрит телеканалы НТВ, ТВ Центр, Москва 24 и Россия 24, но чаще смотрит Карусель. Сообщает в своем исследовании Ромир.

Охват радиостанции Авторадио среди покупателей KFC значительно выше, если сравнивать с базовой аудиторией. Кроме того, они являются активными пользователями приложения Госуслуги Москвы.

Покупатели жевательных конфет чаще всего смотрят телевизор – Первый канал, ТНТ и НТВ. Стоит обратить внимание на то, что у данной ЦА очень высокий охват смотрения Первого канала по сравнению со многими ЦА.

Также они более активно смотрят телеканалы Пятница, Карусель, Мульт, ТВ1000 и Русское кино, а вот МатчТВ смотрят меньше, чем базовая аудитория. Кроме того, покупатели жевательных конфет активно пользуются приложением Сбербанка и чаще сидят с десктопа на сайтах YouTube, Ozon и Instagram.

Покупатели Чупа-Чупса менее активно ищут информацию в поисковике Google в мобильном интернете и смотрят канал 2х2. В топ-3 данной ЦА оказались – Первый канал и приложения WhatsApp и Google Chrome. Покупатели Чупа-Чупса чаще других сидят на десктопных версиях сайтов ВКонтакте, YouTube, Ozon и Википедия. В лидерах среди радиостанций выходят Камеди радио, NRJ и Наше радио.