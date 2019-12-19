Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым

Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым. В мероприятии также принял участие исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

- Я знакомлюсь с регионом. В течение последних двух дней я был на объектах, которые относятся к вашей компетенции. Это в том числе медицинские учреждения. Вижу, что здесь много вопросов. Понимаю, что мы их за день или два не решим, это должна быть конструктивная, стратегическая работа на улучшение качества медицинских услуг, - сказал Игорь Кобзев.

О поликлиниках

Врио главы региона отметил, что побывал в иркутской поликлинике№ 15.

- Поликлиника оставляет желать лучшего. Кроме того, люди жаловались на огромные очереди. Мне представили проект нового здания. Он достойный. Уверен, что, если мы совместно с вами его воплотим, люди будут довольны, - рассказал Игорь Кобзев.

Дмитрий Бердников отметил, что сейчас ведется работа по подготовке земельного участка для строительства поликлиники. Кроме того, мэр доложил Игорю Кобзеву о том, что в городе совместно с минздравом начали применять практику по организации временных поликлинических кабинетов в новых строящихся домах.

- Нам нужно обсудить на заседании Правительства эту практику, возможно, ее можно применять в других городах региона, - подчеркнул врио Губернатора.

Он также попросил мэра обратить внимание на прилегающие к социальным объектам территории.

- В лечебных учреждениях я услышал большое количество обращений граждан, связанных с травматизмом. Дорожное полотно и прилегающие территории должны быть очищены от снега или льда. Надо усилить работу в этом направлении, - сказал Игорь Кобзев.

О строительстве Центра по хоккею с мячом

Врио главы региона также отметил, что необходимо усилить совместную работу по завершению строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал».

- Объект имеет важное значение. Мы должны понимать, что он строится не только для проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, но и для всех наших граждан. Нам нужно скоординировать позиции, в том числе в вопросах благоустройства прилегающей территории и подключения сетей. Я бы хотел, чтобы ваш контроль был постоянный. Нам вместе нужно довести этот объект до совершенства, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Об объединении областной и городской комиссии по чрезвычайным ситуациям

Обсудили также прохождение в Иркутске отопительного сезона и подготовки к весенне-летнему периоду. Игорь Кобзев отметил: важная задача – работать на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

- Я бы хотел, чтобы мы объединили две комиссии по чрезвычайным ситуациям - областную и городскую. Мы должны просчитать все зоны риска природного и техногенного характера. Вопросы безопасности наших граждан мы ставим во главу угла, - сказал Игорь Кобзев.

В свою очередь глава города отметил, что ежегодно МКУ «Безопасный город» совместно с областным управлением ГО и ЧС проводит учения по предупреждению и ликвидации возгораний торфяников, а также предупреждению лесных пожаров. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос проведения учений в зимний период. Игорь Кобзев попросил особое внимание уделить информированию граждан о проведении учений.

О ликивидации последствий наводнения

Игорь Кобзев также поделился своими планами по решению вопросов ликвидации последствий летнего паводка в регионе.

- Я хочу предложить Вам также принять участие в этой работе, в том числе с выездом в пострадавшие территории. Можно, например, провести общественную акцию, в которой примут участие волонтеры, готовые помочь нам навести порядок. Еще одной зоной своего внимания, которая несет напряженность, считаю город Байкальск. Мы формируем рабочую группу, которая должна детально разобраться в ситуации и сформировать дорожную карту. Чтобы минимизировать негативные последствия. Вы также можете принять участие в этой работе, - сказал врио главы Приангарья.

О праздновании Дня Победы

Также Игорь Кобзев отметил, что необходимо усилить совместную работу по подготовке к празднованию юбилея Победы. Врио Губернатора уже провел встречу с председателем областного совета ветеранов.

- Нужно еще раз совместно встретиться с ветеранским движением и обсудить план мероприятий. Этому вопросу уделяется особе внимание, в том числе со стороны Президента России Владимира Путина, - подчеркнул Игорь Кобзев.

О поддержке одаренных детей

Обсудили также вопросы сферы образования и поддержки одаренных детей. Игорь Кобзев предложил организовать сотрудничество с международным детским центром «Артэк».

- Хотелось бы, чтобы наши ребятишки, которые являются победителями различных олимпиад, в том числе по основам безопасности и жизнедеятельности, юные пожарные, спасатели и другие в качестве поощрения получили возможность выехать за пределы региона и отдохнуть. Я готов вести переговоры центром «Артэк», который является уникальным в своем роде, - сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев подчеркнул, что ждет предложений от администрации Иркутска по изменениям областного бюджета. В завершении врио главы региона отметил, что подобные встречи будет проводить регулярно, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.