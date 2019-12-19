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Игорь Кобзев и Леонид Фролов обсудили вопросы развития Иркутского района

19 декабря 2019

Врио губернатора Игорь Кобзев и мэр Иркутского района Леонид Фролов на рабочей встрече обсудили перспективы развития Иркутского района. Мэр рассказал, что в Иркутский район ежегодно прибывает от 6-7 тысяч человек, при этом школы в крупных муниципальных образованиях переполнены, растет очередь в детские сады. 

В частности, речь шла о строительстве в 2020 году детского сада на 350 мест и школы на 1250 мест в микрорайоне Березовый Марковского муниципального образования, школы в районе Западный села Хомутова, школы в с.Оёк.

- Земельные участки предусмотрены, проектная документация готовится, - рассказал мэр Леонид Фролов. – Мы остро нуждаемся в строительстве этих объектов уже в следующем году, для этого району необходимо финансирование.

Мэр поделился перспективами реализации концепции строительства централизованных сетей водоснабжения и водоотведения, которая возможна только при вступлении в федеральную целевую программу «Чистая вода» и попросил поддержки со стороны Правительства Иркутской области в решении этой задачи.

- Мне важно понять какие проблемы существуют на местах. В моих ближайших планах – поездки по муниципальным образованиям, - сказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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