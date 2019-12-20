Игорь Кобзев: Наша задача - справиться с с чрезвычайной ситуациеймаксимально оперативно и приступить к плановой работе

Вопросы, озвученные на пресс-конференции Президента РФ, актуальны и для жителей Иркутской области. Об этом заявил врио Губернатора Иркутской области журналистам по итогам мероприятия. Трансляцию, которую организовало региональное отделение ОНФ, Игорь Кобзев смотрел вместе с представителями областных министерств и ведомств, общественниками и журналистами на площадке библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского в Иркутске.

- Для меня важно, что на пресс-конференции были затронуты темы реализации нацпроектов, Президент ответил также на вопросы журналистов, которые касались подготовки к 75-летию Великой Победы, - сказал Игорь Кобзев.

Также врио главы региона прокомментировал вопрос, связанный непосредственно с чрезвычайной ситуацией в Иркутской области и ликвидацией последствий наводнения.

- Наша задача - справиться с этой ситуацией максимально оперативно и приступить к плановой работе. Нам еще предстоит расселить людей, проживающих в пострадавших от наводнения населенных пунктах. Важно построить жилье в соответствии с графиком, закончить разбор строений, которые были подвергнуты наводнению, создать транспортную инфраструктуру, территорию опережающего развития, привлечь инвесторов, чтобы люди имели рабочие места. Мы для себя поставили срок: к 1 августа 2020 года решить все оперативные задачи. А дальше - плановые работы, такие как берегоукрепление, расчистка русел рек, все, что связано с безопасностью населения,- подчеркнул врио Губернатора.

Игорь Кобзев отметил важность совместной работы региональных властей, Общественной палаты и Общероссийского Народного фронта в реализации намеченных планов.

- У нас есть ряд совместных задач в вопросах мусороперерабатывающей отрасли, помощи ветеранам и труженикам тыла, проведения в 2020 году в Иркутске Чемпионата мира по хоккею с мячом. Я вижу поддержку со стороны Общественной палаты и ОНФ по самым разным направлениям. Это важно для меня и для всех жителей Иркутской области, - сказал Игорь Кобзев.