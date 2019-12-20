ИАЦ "Альпари": Путин назвал инфляцию 3,25% "очень" хорошим показателем

Россия является одним из лидеров по состоянию финансовой и бюджетной системы среди развивающихся экономик, заявил президент Владимир Путин. Инфляция на уровне 3,25% — хороший показатель для России, считает он. В позднем СССР инфляции не было, цены устанавливало государство, правда не было и товаров в магазинах. В начале 90-х инфляция достигала 30% в месяц. Ее последний существенный скачок был после дефолта 1998 года.

Можно утверждать, что правительство победило инфляцию. Текущая цифра является историческим рекордом для постсоветской буржуазной России. Таргет Банка России – 4%. Инфляция это не только реальные доходы граждан и социальная стабильность. Снижение инфляции – это возможность устранить главный тормоз российской экономики. На фоне слабого спроса рентабельность российского бизнеса – 5-6%, кредитные ставки от 8-9%. Однако, в результате снижения инфляции ключевая ставка ЦБ в следующем году может упасть до 5%. В этом случае Россия может преодолеть стагнацию и выйти на среднемировые темпы роста ВВП.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»