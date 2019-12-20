13% компаний Иркутска не устраивают новогодние корпоративы

В Иркутске 79% соискателей сообщили, что в их компаниях отмечается новогодний корпоратив. На втором месте среди поводов — день рождения компании (43%). 13% указали, что в их компаниях вообще не устраиваются корпоративы: выше всего эта доля среди начинающих специалистов (21%) и рабочего персонала (19%). О том, что компании устраивают корпоративы в честь дня рождения организации, чаще всего сообщают соискатели из туристической сферы и сферы добычи сырья. Об этом сообщили в HeadHunter.

Новогодние корпоративы посещают подавляющее большинство соискателей — 77%. При этом, каждый пятый иркутян сообщает, что посещение корпоративов в их компаниях является обязательным. Примерно в половине случаев (52%) соискатели утверждают, что новогодний корпоратив устраивается частично за счет компании, частично за счет сотрудников. 34% заявили, что счет полностью оплачивается компанией, в которой они работают, и 14% заявили, что празднование полностью оплачивается сотрудниками.

61% соискателей сказали, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах, кафе или столовых. В 20% случаях в аренду берется отдельное помещение, и в 18% — празднование проходит прямо на рабочих местах и в офисах.

А вот, если бы перед соискателями поставили выбор — денежная премия или проведение новогоднего корпоратива — 75% выбрали бы деньги, и лишь 20% выбрали бы празднование. Выше всего доля тех, кто выбрал бы корпоратив среди соискателей сферы закупок, госсектора и продаж. Денежную же премию чаще выбирали бы соискатели из сферы искусства и массмедиа, начинающие специалисты и маркетологи.